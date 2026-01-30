韓国の芸能プロダクション「SMエンターテインメント」主催ライブ「SMTOWN LIVE 25−26 in FUKUOKA」が1月31日、福岡・みずほペイペイドームで開催された。東方神起、SUPER JUNIORら所属アーティスト16組65人が出演し、3万5000人を魅了した。昨年末のNHK紅白歌合戦に出場した4人組ガールズグループのaespaは、「Dirty Work」「Rich Man」「Whiplash」の3曲をパフォーマンス。大きな話題を呼んだ「Whiplash」の“スーパージゼルタイ