【ビリンゲン（ドイツ）共同】ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）ジャンプは1月31日、ドイツのビリンゲンで男子個人第19戦（ヒルサイズ＝HS147メートル）が行われ、二階堂蓮（日本ビール）が145メートル、147メートルの合計242.2点で2位に入り、今季6度目の表彰台に上がった。小林陵侑（チームROY）は2回目に巻き返して9位だった。ドメン・プレブツ（スロベニア）が合計264.2点で3連勝とし、今季10勝目、通算19勝目を