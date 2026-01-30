【プレミアリーグ第24節】(AMEXスタジアム)ブライトン 1-1(前半0-0)エバートン<得点者>[ブ]パスカル・グロス(73分)[エ]ベト(90分+7)<警告>[ブ]パスカル・グロス(53分)[エ]ジャラッド・ブランスウェイト(57分)、ティム・イロエグブナム(90分+2)観衆:31,419人└三笘薫のゴールは味方“インパクト”のオフサイドで幻に…ブライトンは2試合連続後半AT被弾、90+7分悪夢の失点でドロー