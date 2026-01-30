[1.31 プレミアリーグ第24節 ブライトン 1-1 エバートン]ブライトンは1月31日、プレミアリーグ第24節でエバートンと対戦し、前節に続く後半アディショナルタイムの失点で1-1の引き分けに終わった。MF三笘薫はフル出場し、後半にはゴールネットを揺らす場面もあったが味方のオフサイドで得点は認められなかった。ブライトンは開始2分、右サイドからDFフェルディ・カディオールが上げたクロスをFWジョルジニオ・ルターがフリック