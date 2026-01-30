【プレミアリーグ第24節】(Elland Road)リーズ 0-4(前半0-2)アーセナル<得点者>[ア]マルティン・スビメンディ(27分)、オウンゴール(38分)、ビクトル・ギェケレシュ(69分)、ガブリエル・ジェズス(86分)<警告>[リ]ガブリエル・グズムンドソン(37分)[ア]ユリエン・ティンバー(59分)観衆:36,858人└ストライカーに待望のゴール!!プレミア7試合ぶりのギェケ弾含む4発でアーセナルがリーズに快勝!田中碧は11月以来の出番なし