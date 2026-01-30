[1.25 プレミアリーグ第24節 リーズ 0-4 アーセナル]プレミアリーグは31日、各地で第24節を開催。リーズとアーセナルの一戦は0-4でアウェイのアーセナルが快勝し、首位をキープした。アーセナルはリーグ戦3試合勝利なし。追随するマンチェスター・シティとアストン・ビラとの勝ち点差が4ポイントまで縮まっており、今節は何としても勝ち点3を手にしたい。前半11分、ホームのリーズは相手陣内でDFジョー・ロドンのスライディ