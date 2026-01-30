[1.31 ブンデスリーガ第20節](フォルクスパルクシュタディオン)※26:30開始<出場メンバー>[ハンブルガーSV]先発GK 1 ダニエル・ホイヤー・フェルナンデスDF 8 ダニエル・エルファドリDF 24 ニコラス・カパルドDF 44 ルカ・ブシュコビッチMF 2 ウィリアム・ミケルブレンシスMF 6 アルベール・サンビ・ロコンガMF 18 ベーカリー・ジャッタMF 20 ファビオ・ビエイラMF 21 ニコライ・レンベルクMF 28 ミロ・ミュハイムFW 11 ラン