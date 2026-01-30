[1.31 ブンデスリーガ第20節 フランクフルト 1-3 レバークーゼン]ブンデスリーガ第20節が1月31日に開催され、8位フランクフルトはホームで6位レバークーゼンに1-3で敗れた。MF堂安律は2シャドーの一角でスタメン出場し、後半24分までプレー。ベンチスタートのDF小杉啓太に出番はなかった。フランクフルトは1月30日にアルベルト・リエラ新監督の就任を発表。2月2日から指揮を執る予定のため、この試合もU-21チームを率いていた