上級者向けの特殊なサービスを提供するインターネットサービスプロバイダーのインターリンクが、2026年1月29日にセキュリティ対策ソフトの利用状況に関する調査結果を発表しました。この調査は、インターリンクのサービス利用者(会員)を対象に実施されたものです。調査の結果、現在利用されているセキュリティ対策ソフトでは「Windows Defender」が最多となり、ソフト選定時に最も重視されているポイントは 「動作の軽さ(PCへの負