双日テックイノベーション（略称STech I）は、デジタルインフラサービスを提供するさくらインターネットおよびAI技術開発のneoAIと共同で、エンタープライズ向けAIチャットサービス「neoAI Chat for さくらインターネット」を開発しました。2026年1月29日より提供を開始したことを発表しました。 双日テックイノベーション「neoAI Chat for さくらインターネット」 提供開始日：2026年1月29日 近年、企業における生