【ブンデスリーガ第20節】(コメルツバンク・アレーナ)フランクフルト 1-3(前半0-2)レバークーゼン<得点者>[フ]ロビン・コッホ(50分)[レ]アルトゥール(26分)、マリク・ティルマン(33分)、アレイクス・ガルシア(90分+3)<退場>[フ]エリス・スキリ(70分)<警告>[フ]ラスムス・クリステンセン(53分)、エリス・スキリ2(69分、70分)[レ]アレックス・グリマルド(63分)