プレミアリーグ 25/26の第24節 ブライトンとエバートンの試合が、2月1日00:00にアメリカンエクスプレス・スタジアムにて行われた。 ブライトンは三笘 薫（MF）、ダニー・ウェルベック（FW）、ジョルジニオ・ルター（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するエバートンはティエルノ・バリー（FW）、イリマン・ヌジャイ（FW）、キアナン・デューズバリ&#1