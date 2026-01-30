3試合連続でフル出場を果たしたイングランド・プレミアリーグ、ブライトンの日本代表MF三笘薫は現地時間1月31日、リーグ第24節のエバートン戦で3試合連続でフル出場を果たした。チームは1-1の引き分けに終わった。三笘は左ウイングで5試合連続で先発出場。開始早々の3分には左サイドを突破して左足でクロスを送り、好機を演出した。前半19分にはFWダニー・ウェルベックとのワンツーでゴール前に進入。GKとの1対1を迎えたが、左