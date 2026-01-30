AIを活用した農業ソリューションを提供するグリーン。グリーンは、ウクライナにおけるヒマワリ種子をはじめとする主要作物の生産性回復と、土壌汚染緩和による持続可能な農業の実現を目的としたフィージビリティ・スタディを2025年3月3日より実施しています。今回は、その中から収穫量の向上に関する検証結果を紹介します。 グリーン「ウクライナにおけるデータ駆動型農業の実証成果」 この調査は、日本の経済産業