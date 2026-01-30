外国たばこの輸入・販売を行うインターコンチネンタル商事。アメリカを代表するシガーブランド「スウィッシャースイート」より、スウィッシャースイート・フォイルパウチ「グリーン」と「ハニーバナナ」の2銘柄が登場します。2026年2月2日(月)から、全国のたばこ販売店にて発売です。 インターコンチネンタル商事「スウィッシャースイート・フォイルパウチ グリーン／ハニーバナナ」  発売日：2026年2月2日(月)価格