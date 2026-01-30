愛知県、岐阜県、三重県でケーブルテレビおよびインターネット事業を展開するＣＣＮｅｔ。ＣＣＮｅｔが提供する超高速光インターネットサービス「ＣＣＮｅｔ光10ギガ(最大通信速度10Gbps)」のサービス提供エリアにおける整備が完了したことが発表されました。 CCNet「CCNet光10ギガ」 ＣＣＮｅｔは、2026年1月13日(火)より岐阜局エリア(美濃加茂市、川辺町、八百津町)での提供を開始し、サービス提供エリア