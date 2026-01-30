自然由来の発酵製品を手がけるライフメールは、白砂糖を使用前に仕込むという新たな発想から生まれた業務用素材「砂糖仕込み用酵素液」の無料モニター募集を開始しました。この取り組みは、製菓や飲食の現場における砂糖の扱い方、および甘味設計を見直すことを目的とした商品化前の検証プロジェクトです。「使う前に仕込む」という工程を加えることで、砂糖を単なる調味料ではなく一つの“素材”として捉え直す、革新的な業務用ア