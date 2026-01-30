＜ヒルトン・グランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズ 3日目◇31日◇レイクノナG＆CC（フロリダ州）◇6624ヤード・パー72＞米国女子ツアー開幕戦の第3ラウンドが、日本時間午後11時16分にスタートした。【写真】200勝投手スモルツと談笑する奈紗トータル4アンダー・11位タイの岩井明愛が、午後11時38分にアウトコースから日本勢8人の先陣を切る。その22分後には、同じく11位の古江彩佳がティオフを迎える。日本