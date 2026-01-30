ドイツ１部は３１日、第２０節の６試合が行われ、日本代表ＭＦ佐野海舟のマインツはアウェーで強豪ライプチヒに２―１と逆転勝利を果たした。今季初の２連勝で、暫定ながら入れ替えプレーオフ圏の１６位から１５位に浮上した。佐野はフル出場、ＭＦ川崎颯太はベンチ外だった。また日本代表ＭＦ堂安律のフランクフルトは、ホームでレバークーゼンに１―３と敗戦。堂安は右ＭＦで先発したが、得点に絡めないまま後半２４分に交代