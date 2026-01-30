ブンデスリーガ 25/26の第20節 ライプチヒとマインツの試合が、1月31日23:30にレッドブル・アレーナにて行われた。 ライプチヒはアントニオ・ヌサ（FW）、ロムロ（FW）、ヤン・ディオマンデ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマインツは佐野 海舟（MF）、ベネディクト・ホラーバッハ（FW）、フィリップ・ティーツ（FW）らが先発に名を連ねた。 15分、マインツが選