プレミアリーグ 25/26の第24節 リーズとアーセナルの試合が、2月1日00:00にエランド・ロードにて行われた。 リーズはドミニク・キャルバートルウィン（FW）、ブレンデン・アーロンソン（MF）、アントン・シュタハ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアーセナルはレアンドロ・トロサール（MF）、ビクトル・ギェケレシュ（FW）、チュク