プレミアリーグ 25/26の第24節 ウルバーハンプトンとボーンマスの試合が、2月1日00:00にモリニュー・スタジアムにて行われた。 ウルバーハンプトンは黄 喜燦（FW）、トル・アロコダレ（FW）、ウーゴ・ブエノ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するボーンマスはエバニウソン（FW）、アミン・アドリ（FW）、イーライ ジュニア・クルーピ（