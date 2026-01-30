高市首相は、来日したイギリスのスターマー首相と会談しました。高市首相：日英の協力をさらなる高みに引き上げ、これからの時代における両国の協力を一層深化させていくことで一致した。高市首相とスターマー首相は、イタリアも含めた3カ国共同で進めている次世代戦闘機の開発を加速することなどを確認したほか、2026年中に日英2＋2（外務・防衛閣僚会合）を開くことで一致しました。高市首相は、かつて安倍元首相も訪れたイギリ