パレスチナ自治区ガザ地区で先月31日、イスラエル軍による大規模な空爆がありました。去年10月の停戦後の死者数は500人を超えました。ロイター通信などによりますと、ガザ地区では先月31日、イスラエル軍による大規模な空爆で集合住宅などが被害を受け、子ども3人を含む27人が死亡したということです。イスラエル軍はイスラム組織ハマスによる停戦違反への報復だと主張しています。一方のハマスも「重大な停戦違反」だと空爆を非難