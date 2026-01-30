ブンデスリーガ 25/26の第20節 アイントラハト・フランクフルトとレーバークーゼンの試合が、1月31日23:30にドイチェ・バンク・パルクにて行われた。 アイントラハト・フランクフルトは堂安 律（MF）、アルノー・カリムエンド（FW）、マリオ・ゲッツェ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレーバークーゼンはクリスチャン・コファン（FW）、