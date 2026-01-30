カブス・今永がインスタグラムを更新し、東京消防庁から感謝状を受け取ったことを報告した。動画を投稿し「どうもありがとうございます。皆さん熱中症には注意しましょう。こまめな水分補給で防げます。今年の夏も熱中症にならないように気をつけましょう」などと呼びかけた。昨年7月に熱中症対策を訴える同庁ポスターに起用されていた。今季がメジャー3年目で、バッテリー組のキャンプ（米アリゾナ）は11日（日本時間12日）