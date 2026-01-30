通算279本塁打を誇るメッツの遊撃手リンドアがプエルトリコ代表の主将として出場予定だった3月のWBCに参加できなくなったと30日（日本時間31日）にMLB選手会が発表した。昨季終了後の右肘手術の影響で保険が承認されず、公式Xは「彼は明らかに失望している」などと伝えた。過去2大会連続で出場し、今大会へ向けても昨年4月に参加表明していた。一方、ドミニカ共和国代表ではマリナーズの外野手ロドリゲスが前回に続いて出場