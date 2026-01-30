教育と探求社が提供する探究学習プログラム「クエストエデュケーション」。このプログラムに取り組む中高生の代表チームが、1年間の探求の成果を社会に向けて発信する「クエストカップ2026 全国大会」が開催されます。大会4日間のうち、Day3(2月26日)、Day4(2月27日)で実施される企業探究部門「コーポレートアクセス」(セカンドステージ)のグランプリ審査委員が決定しました。 教育と探求社「クエストカップ2026 全国大会」&#