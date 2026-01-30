東京書籍グループのあすとろ出版が、教師不足の解消と教材編集者の確保を支援する「教育専門人材派遣」を2026年1月5日より本格的にスタートします。経験豊かな人材を学校や出版社などの実務の場へつなぐ、教育業界の課題解決を目指すサービスです。 あすとろ出版「教育専門人材派遣」 価格：応相談サービス開始日：2026年1月5日内容：教師などの教育経験者、学習教材の編集経験者、大学の講師などの研究者等の人材派遣申