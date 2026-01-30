1月30日、香港の繁華街で日本人が襲われ、5000万円以上の現金が奪われた事件で、地元警察は被害者として名乗り出ていた日本人2人のうち1人を犯行グループのメンバーとして逮捕しました。30日午前、香港の両替店の近くで、日本人男性2人が2人組の男に現金約5100万円の入ったリュックサックを奪われました。日本人2人は約1億9000万円を両替しようとタクシーを降りたところを襲われたということです。現場近くにいた人は「店の入り口