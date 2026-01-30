衆院選（２月８日投開票）と同時に実施される最高裁裁判官の国民審査の期日前投票が１日に始まる。高須順一氏（６６）（昨年３月任命）と、沖野真已氏（６２）（昨年７月任命）の２人が審査対象となる。今回は衆院選が解散から４日後の「スピード公示」となった影響で、裁判官の氏名が印刷された投票用紙を準備する期間を確保するため、公示翌日に投票が始まった衆院選より遅れてスタートすることになった。◇高須、沖野両