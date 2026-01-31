メガハウスは、『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』より「GGGシリーズ 『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』 ギギ・アンダルシア 水着Ver.」(22,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年8月発送予定。2026年8月発送予定「GGGシリーズ 『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』 ギギ・アンダルシア 水着Ver.」(22,000円)「ガンダム・ガールズ・ジェ