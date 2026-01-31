お笑い芸人のケンドーコバヤシが、31日に放送されたCS・フジテレビONEの番組『ケンドーコバヤシの重大発表!』で、昨年8月に一般女性と結婚したことを発表。番組のロケが行われた1月に、第一子となる長男が誕生したことも明かした。(左から)ケンドーコバヤシ、くっきー!タイ・バンコクでのロケで発表したケンコバ。同行したくっきー!(野性爆弾)はこのロケでケンコバが何か重大なことを発表するということ以外は何も聞かされておらず