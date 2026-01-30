プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「タラの竜田揚げ」 「巻くときのコツを伝授 卵焼きの基本 高菜入り by山下 和美さん」 「菜の花の酢みそがけ」 の全3品。 しっかりとした味付けの竜田揚げや卵焼きで、ご飯が進みます。【主菜】タラの竜田揚げ 淡白なタラにショウガとニンニクでしっかりと味付けしました。 ©Eレシピ 調理時間：15分+漬ける時間 カロリー：204Kcal レシピ制