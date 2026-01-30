セリエA 25/26の第23節 ピサとサッスオーロの試合が、1月31日23:00にアレーナ・ガリバルディにて行われた。 ピサはヘンリック・マイスター（FW）、マッテオ・トラモニ（MF）、ステファノ・モレオ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するサッスオーロはアルマン・ロリエンテ（FW）、アンドレア・ピナモンティ（FW）、ドメニコ・ベラルディ（FW）らが先発に名を連ねた。