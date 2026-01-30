愛知県江南市で、アルコールに酔った状態で乗用車を運転し、対向車線の乗用車と衝突して男性にけがをさせた疑いで男が逮捕されました。 【写真を見る】アルコールに酔った状態で乗用車を運転し対向の乗用車と衝突、47歳男性にけがさせた危険運転傷害の疑いで50歳の男逮捕愛知・江南市 逮捕されたのは愛知県扶桑町高雄の会社員渡邊敦洋容疑者（50）です。 調べによりますと渡邊容疑者は、1月31日午前4時過ぎ