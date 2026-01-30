西武バスは、西武鉄道と連携し、西武鉄道の新2000系車両をモチーフとしたカラーリングを施した路線バス車両2台を「きいろいバス」として運行します。この車両は、西武バス上石神井営業所および西武バス小平営業所の路線バス車両各1台が2026年3月より運行を開始します。西武バス株式会社と西武鉄道株式会社は、2026年1月28日に「きいろいバス」の運行を発表しました。 西武バス「きいろいバス」 運行開始：2026年3