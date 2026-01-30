サトーセンは、液体金属配線を用いた自社開発のストレッチャブル基板が、筋電図・心電図用のストレッチャブル電極として正式採用されたことを発表しました。柔軟性と伸縮性を兼ね備えた革新的な電子回路技術が、研究段階を超え、製品として市場に提供される電極に実装されます。従来の剛性基板では困難だった複雑な可動部や曲面構造においても、安定した電気性能を提供する最新の基板技術がラインナップされます。 サトーセン