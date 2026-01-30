衣食住のあらゆる部門にわたり生活必需品を取扱うスーパーセンター「SUPER CENTER PLANT」その店内にある、誕生8周年を迎えた直営オリジナルハンバーガーショップ「JJ BURGER (ジェイ・ジェイ・バーガー)」にて、期間限定メニューが登場します。2026年2月1日(日)より「九州風チキンフィレ」と「フライドポテト 明太バター味」が販売されます☆ JJ BURGER「九州風チキンフィレ／フライドポテト 明太バター味」 販売