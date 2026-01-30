歯科・歯科技工から工業、宝飾、ホビー、ネイルまで、様々な分野で新しい機械工具を提供するアルゴファイルジャパン。そんなアルゴファイルジャパンから、硬質セラミック・ジルコニアを使用した新しいホビー用ハンドツール「アルゴ・ジルコニアセラミックフィニッシュ」が登場します。2026年2月8日(日)開催の Wonder Festival 2026 Winterにて豪華な展示会限定パッケージが先行発売され、2月20日(金)より通常パッケージが一般発売