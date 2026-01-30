滋賀の地酒と地元食材を貸切電車内で楽しめる「近江の地酒電車2026」が近江鉄道より運行されます。開催期間は2026年2月21日(土)、22日(日)、23日(月・祝)の3日間限定です。2026年は、近江鉄道沿線市町の蔵元である増本酒造場、笑四季酒造、瀬古酒造が新たに加わり、全12蔵元の地酒を楽しめます。 沿線3蔵元が新たに加わり！近江鉄道「近江の地酒電車2026」 開催期間：2026年2月21日(土)、22日(日)、23日(月・祝)運