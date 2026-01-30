北海道乙部町緑町で2026年1月31日、除雪作業中の車両が歩行者の女性を巻き込む事故が発生し、高齢女性の死亡が確認されました。1月31日午後5時30分ごろ、「除雪作業に入っている車が歩行者をひいてしまったようだ」と119番通報がありました。警察によりますと、乙部町の66歳の男性が、ショベルローダーで道路上の雪を空地に押し込む除雪作業をしていたところ、女性を巻き込んだということです。男性は1人で作業してい