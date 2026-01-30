お笑い芸人のケンドーコバヤシ（５３）が?独身貴族?を卒業していた。１月３１日放送のＣＳ放送フジテレビＯＮＥ「ケンドーコバヤシの重大発表！」で昨年８月に一般女性と結婚していたことを公表。同番組のロケが行われた日の４日前に第１子となる長男が誕生したことも併せて発表した。無頼派のイメージが強かっただけに、ＳＮＳでは「えービックリ」「マジか」「おめでとうございます」と大いに反響を呼んでいる。ケンコ