セガはNintendo Switch 2用ソフト『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』を3月26日にニンテンドーeショップにて配信することを発表した。 【画像】新モードや新キャラをチェックスクリーンショット 『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』は3D格闘ゲーム「バーチャファイター」シリーズの最新作だ。クロスプレイやロールバックネットコードに対応している