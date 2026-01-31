[1.31 ブンデスリーガ第20節](コメルツバンク・アレーナ)※23:30開始<出場メンバー>[フランクフルト]先発GK 40 カウア・サントスDF 3 アルトゥール・テアテDF 4 ロビン・コッホDF 5 オーレル・アメンダMF 13 ラスムス・クリステンセンMF 15 エリス・スキリMF 16 ヒューゴ・ラーションMF 20 堂安律MF 21 ナサニエル・ブラウンMF 27 マリオ・ゲッツェFW 25 アルノー・カリムエンド控えGK 23 ミハエル・ツェッテラーDF 26 K. Ko