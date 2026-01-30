村上宗隆内野手を獲得したホワイトソックスが、３１日（日本時間２月１日）、レッズからＦＡとなっていたオースティン・ヘイズ外野手（３０）と１年契約年俸６００万ドル（約９億３０００万円）、プラス出来高で合意に達したと米メディアが報じた。強肩、強打のヘイズはオリオールズ時代の２０２３年に初の球宴選出。昨シーズンは１５本塁打を放ち、レッズのポストシーズン進出に貢献。ＦＡとなったオフには、パドレス、カブス