グローバル総合家電メーカーのハイセンスジャパン。そんなハイセンスジャパンから、乾燥容量6kgを実現したヒーター式ドラム洗濯乾燥機「HWF-D100SL-W」が、2026年2月上旬より発売されます。この洗濯乾燥機は、「乾燥大容量」「しっかり洗える洗浄力」「毎日使いやすい快適設計」を兼ね備え、共働き世帯やファミリー層を中心に、日々の洗濯をより快適で自分らしいものへと進化させる一台です。 ハイセンスジャパン「ドラム式洗