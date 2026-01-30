20年前、大学生ら2人を殺害したなどとして死刑判決を受けた男が、収容先の大阪拘置所で死亡しました。死亡が確認されたのは小林竜司死刑囚（41）で、2006年、大学生ら2人を集団で暴行したうえ、生き埋めにして殺害したなどとして、死刑判決を受け、大阪拘置所に収容されていました。大阪拘置所によりますと、31日午前7時50分ごろ、職員が起床の呼び掛けをした際に小林死刑囚の反応がなかったことから、部屋の扉を開けて確認したと