【ピクサーキャラクター ピンボールマシン】 2月下旬 発売予定 価格：1回400円 「カーズ」 タカラトミーアーツは、ガチャ商品「ピクサーキャラクター ピンボールマシン」を2月下旬に発売する。価格は1回400円。 本商品は、実際に盤面のボールを弾いて遊べる、レトロPOPなデザインのミニチュアピンボール