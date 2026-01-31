河合郁人さんが、想い出の詰まった福島県いわき市を訪れます。デビューできず苦悩した日々と、祖父母との温かい思い出を辿ります。家族で訪れた海沿いの温泉や道の駅でのおいしい地元の海鮮。豪快だったおじいちゃんの記憶や、今は亡きおばあちゃんと交わした約束。思わず涙が溢れ出る…。